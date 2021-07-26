Son dakika haberleri | Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Aksu ilçesinde açık havada yapılan düğün sırasında bir ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.