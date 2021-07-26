Son dakika haberleri | Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Aksu ilçesinde açık havada yapılan düğün sırasında bir ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde açık havada yapılan düğün sırasında bir ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Olay, Aksu ilçesinde bir restoranın açık alanında yaşandı. İddiaya göre, düğünde verilen yemek sırasında ağacın masaların üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

(Suat metin-Hilal Kara/İHA)

Son dakika haberleri | Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pes dedirten hırsızlık! 2 yıldır dükkan önünde duran 10 katlı maket pastayı çaldılar
Pes dedirten hırsızlık! 2 yıldır dükkan önünde duran 10 katlı maket pastayı çaldılar
Uyuşturucu için eşi tarafından fuhşa zorlanan Ceyda, çocuklarına kavuşmak istiyor
Uyuşturucu için eşi tarafından fuhşa zorlanan Ceyda, çocuklarına kavuşmak istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Demir Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı İrem Derici Fatma Girik
Spor Arda Turan Serdar Aziz Hakan Reçber Rıza Çalımbay Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 22:41:15. #1.16#

title