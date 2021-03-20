Son dakika haberleri | Antalya'da "denizde ceset var" ihbarı üzerinde denizde arama yapıldı
20.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:16
Bir son dakika haberine göre Antalya'da, denizde ceset olduğu ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri arama yaptı.
Antalya'da, denizde ceset olduğu ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri arama yaptı.
Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı Hıdırlık Kulesi civarında denizde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Deniz polisinin de destek verdiği çalışmada, falezlerde arama yapıldı.
Yaklaşık 45 dakika süren aramada, olumsuz bir duruma rastlanmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek