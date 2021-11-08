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Son dakika haberleri: Antalya'da çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Antalya'da çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü

Son dakika haberleri: Antalya'nın Alanya ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Ö.D'nin (35) kullandığı 07 NGK 88 plakalı Alanya Belediyesine ait çöp kamyonu, Demirtaş Mahallesi'nde İsmail Kıyan'a (74) çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, İsmail Kıyan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kıyan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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