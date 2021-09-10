Son dakika haberleri! Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Haberler
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Son dakika haberleri! Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Altınyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve helikopter yönlendirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri! Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri! Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
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