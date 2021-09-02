Son dakika haberleri! Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Son dakika haberleri! Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberleri! Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Antalya'nın Akseki ilçesinde, orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 4 arazöz, su tankeri, itfaiye aracı ile 30 orman işçisi müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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