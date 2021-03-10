Son dakika haberleri... Antalya'da çıkan fabrika yangınında hasar oluştu

Antalya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Hanımeli Sokaktaki geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı fabrikada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 40 dakika süren müdahaleyle yangını söndürdü.

Yangında, geri dönüşüm malzemeleri ve fabrika binası zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş