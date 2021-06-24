Son dakika haberleri... Antalya'da cam fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri... Antalya'da cam fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Antalya'da cam fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Antalya'da bir cam firmasına ait fabrikanın depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'da bir cam firmasına ait fabrikanın depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'ndeki cam üretim fabrikasının kimyasal maddelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinden 9 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi.

Çevrede polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında depo kısmı tamamen yandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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