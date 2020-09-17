Son dakika haberleri: Antalya'da çalılık alanda yangın çıktı Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da çalılık alanda yangın çıktı Çalılık alanda çıkan yangın ormanı tehdit ediyor Antalya'nın Aksu ilçesinde çalılık alanda çıkan ve ormanı tehdit eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'da çalılık alanda yangın çıktı Çalılık alanda çıkan yangın ormanı tehdit ediyor ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde çalılık alanda çıkan ve ormanı tehdit eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Saat 17: 00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Macun mahallesinde bulunan ormanlık alan yakınındaki çalılıkta yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve bir helikopterin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Seralara ve yerleşim alanlarına yakın bölgede yamaçta başlayan yanına karadan müdahalede zorluk çekiliyor. Kaynak: İHA