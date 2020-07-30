Son dakika haberleri: Antalya'da bir kişi mahalle çeşmesi yanında ölü bulundu Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, mahalle çeşmesi yanında ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, mahalle çeşmesi yanında ölü bulundu. Alınan bilgilere göre, Beldibi Mahallesi Kaş Yaylası'ndaki çeşmenin yanında hareketsiz bir kişi olduğunu görenler, 112 Acil Servis ekibinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, 50 yaşındaki Abbas Kutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Kutlu'nun cenazesi işlemlerin ardından Alanya Beldibi Çaltı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaynak: AA