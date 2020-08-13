Son dakika haberleri... Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
13.08.2020 22:55 | Son Güncelleme: 13.08.2020 23:01
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Liman Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında yaşayan Ömer Keleş'ten (55) uzun süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
Apartmana gelen polis ekipleri, girdikleri evde Keleş'i hareketsiz buldu.
Sağlık ekibince yapılan incelemede Keleş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Keleş'in, yalnız yaşadığı öğrenildi.
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Kaynak: AA