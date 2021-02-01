Son dakika haberleri... Antalya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika haberleri... Antalya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

01.02.2021 19:25 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:28
Son dakika haberleri... Antalya'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Örnek Mahallesi'nde Şevki Kahraman'a ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın, söndürüldü.

Yangında, Şevki Kahraman ile üst katta oturan Emrullah Top'a ait dairede hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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