Son dakika haberleri: Antalya'da bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Antalya'da bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri: Antalya'da bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Antalya'da bir firmanın depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'da bir firmanın depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'ndeki bir firmanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinden 9 itfaiye aracı ile yangına müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye takviye ekiplerin gönderildiği öğrenildi.

Çevrede polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu
Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu
ÜNİVERSİTELİ HAVVANUR'UN KAHREDEN ÖLÜMÜ
ÜNİVERSİTELİ HAVVANUR'UN KAHREDEN ÖLÜMÜ
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Abdullah Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Engin Akyürek
Spor Ali Koç Adem Büyük Mesut Özil Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Antalya'da bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 17:58:52. #1.14#

title