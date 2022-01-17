Son dakika haberleri: Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında hasar oluştu - Haberler
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Son dakika haberleri: Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında hasar oluştu

Son dakika haberleri: Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında hasar oluştu
AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında hasar meydana geldi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında hasar meydana geldi.

Serik ilçesi Orta Mahalle'de 4 katlı bir apartmanın son katında, yabancı uyruklu yaşlı kadının evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İçeride mahsur kalan yaşlı kadın ve köpeği, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

Antalya, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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