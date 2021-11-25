Son dakika haberleri... Antalya'da bahçeye devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Antalya'da bahçeye devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Antalya'da bahçeye devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Değirmendere Mahallesi Mahmutseydi yolunda Y.E'nin (21) kullandığı 07 NEL 91 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri araçtakilerden M.E'nin (50) hayatını kaybettiği belirledi. Yaralanan sürücüsü ile A.K. (38) ve S.E. (49) ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title