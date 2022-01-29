Son dakika haberleri: Antalya'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobil içerisinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine otomobille yaralı olarak getirilen Özkan Çakal'ın müdahalelere rağmen kurtarılamaması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

Polis ekipleri, otomobille Çakal'ı hastaneye getiren A.Y. ve İ.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, ifadelerinde, D-400 kara yolunda trafik ışıklarında bekledikleri sırada otomobildeki av tüfeğinin ateş aldığını ve çıkan saçmaların Çakal'ın göğsüne denk geldiğini söyledikleri iddia edildi.

Polis ekipleri, zanlıların otluk alana attığı 2 av tüfeğinde inceleme yaptı.