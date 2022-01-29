Son dakika haberleri: Antalya'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Antalya'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

AA, Mustafa Kurt - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Antalya'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobil içerisinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobil içerisinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine otomobille yaralı olarak getirilen Özkan Çakal'ın müdahalelere rağmen kurtarılamaması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

Polis ekipleri, otomobille Çakal'ı hastaneye getiren A.Y. ve İ.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, ifadelerinde, D-400 kara yolunda trafik ışıklarında bekledikleri sırada otomobildeki av tüfeğinin ateş aldığını ve çıkan saçmaların Çakal'ın göğsüne denk geldiğini söyledikleri iddia edildi.

Polis ekipleri, zanlıların otluk alana attığı 2 av tüfeğinde inceleme yaptı.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Hisarcık, Otomobil, Antalya, Alanya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title