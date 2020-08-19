Son dakika haberleri! Antalya'da anız yangınının sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri... Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan anız yangınının sıçradığı evde hasar oluştu.
19.08.2020 21:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 22:26
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan anız yangınının sıçradığı evde hasar oluştu.
Sarıbelen Mahallesi'nde Ahmet Çelik'e ait evin yakınında bulunan anızda yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, tek katlı eve sirayet etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
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Kaynak: AA