HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberleri! Antalya'da 80 yolcusu bulunan ilk uçağa su takı seremonisi ile karşılama

Son dakika haberine göre Antalya'da 80 yolcusu bulunan ilk uçağa su takı seremonisi ile karşılama Korona virüs tedbirleri kapsamında uçuşlarını durduran Antalya Havalimanına, yeni normalleşme süresinde ilk uçak iniş yaptı 80 yolcusu bulunan uçak su takı seremonisi ile karşılandı Korona virüs tedbirleri...

01.06.2020 22:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:51

Antalya'da 80 yolcusu bulunan ilk uçağa su takı seremonisi ile karşılama

Korona virüs tedbirleri kapsamında uçuşlarını durduran Antalya Havalimanına, yeni normalleşme süresinde ilk uçak iniş yaptı

80 yolcusu bulunan uçak su takı seremonisi ile karşılandı

ANTALYA - Korona virüs tedbirleri kapsamında uçuşlarını durduran Antalya Havalimanına, yeni normalleşme süresinde ilk uçak iniş yaptı. 80 yolcusu bulunan uçak su takı seremonisi ile karşılandı. Yeni tip Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında uçuşlarını durduran SunExpress, bugün kademeli olarak iç hat uçuşlarına başladı. İzmir (ADB)-Antalya seferini yapan uçak, Antalya Havalimanına inişini gerçekleştirdi.

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde, tüm yurt içi ve yurt dışı seferlerini askıya alan SunExpress hava yolu şirketi, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlığı için gerekli tedbirleri alarak, bugün iç hat uçuşlarına kademeli olarak başladı. Firmaya ait İzmir - Antalya seferini yapan uçak, Antalya Havalimanına saat 11.00'da inişini gerçekleştirdi. 80 yolcusu bulunan uçak su takıyla karşılandı. Aprona yanaşan yolcular sosyal mesafeli ve maskeli şekilde uçaktan indi. Otobüse binen yolcular, yine aynı tedbirlerin alındığı havalimanından valizleri alıp gelen yolcu bölümünden çıktı. Yolcuların havalimanına girişi esnasında termal kameranın da kayıtta olduğu görüldü.

Öte yandan Antalya Havalimanında da Korona virüs kapsamında tüm önlemlerin alındığı gözlemlendi. Bekleme bölümündeki koltuklar ve bilet kontrol bölümündeki noktaların sosyal mesafe kuralına göre ayarlandığı görüldü.

"İlk deneyimdi"

Kızı Merida ile uçaktan inen Ebru Osterhof, " Gayet iyiydi, çalışanlar bilinçliydi. Memnun geldik. 3 aylık uzaktık. Otelciyim bende, Antalya'ya geldim, dinleneceğim. Tedirginlik oluyor, 'sayı ve oturma düzeni nasıl yapıldı' diye düşünüyorsunuz. İlk deneyim. Bizim içinde yeni bir deneyim oldu, güzeldi, gerekenler yapılmıştı."dedi.

"Kurallara uyarak seyahat edebiliriz"

İzmir'den geldiğini belirten Figen Kırtık, "Orada virüse yakalanınca izin alıp gelemedim. Ama evim burada. Yolculuk güzeldi. Bizi el sallayarak uğurladılar. Bence maske ve kurallara riayet ederek rahat seyahat yapabiliriz. Fazla tedirgin olmadım. Bizlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Antalya'da da güzel karşılandık."ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberleri! Antalya'da 80 yolcusu bulunan ilk uçağa su takı seremonisi ile karşılama

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Ekonomi
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Ekonomi
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak? Ekonomi
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Ekonomi
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süleyman Soylu Hasan Polatkan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Haluk Levent Haldun Dormen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Karar Ankara Oyunlar Haziran
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Antalya'da 80 yolcusu bulunan ilk uçağa su takı seremonisi ile karşılama - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 22:52:02. #1.15#
title