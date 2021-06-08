Son dakika haberleri! Antalya'da 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişi bulundu

Son dakika haberleri... Antalya'da kayıp ihbarı yapılan ve aracı yol kenarında çalışır vaziyette duran kişi, bulunduKayıp ihbarının ardından hakkında arama çalışması başlatılan Onur Uygun (37), sabah saatlerinde aradığı ailesine, Antalya-Alanya arasında bir akaryakıt istasyonunda olduğunu söyledi.