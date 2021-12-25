Son dakika haberleri... Antalya'da 2 uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve evde yapılan aramada, 32 gram eroin, 15 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu hap, 140 gram skunk, 2 hassas terazi ve 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda B.Y, H.N. ve Y.D. ile Z.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri

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