Son dakika haberleri... Antalya'da 2 uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Antalya'da 2 uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Antalya'da 2 uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve evde yapılan aramada, 32 gram eroin, 15 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu hap, 140 gram skunk, 2 hassas terazi ve 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda B.Y, H.N. ve Y.D. ile Z.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

MHP'li İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın belediye işçisini darbettiği iddiası

MHP'li İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın belediye işçisini darbettiği iddiası

AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title