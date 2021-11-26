Son dakika haber: ANTALYA'DA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGAYA 1 TUTUKLAMA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: ANTALYA'DA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGAYA 1 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, husumetli 2 grup arasında çıkan, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Y.A. tutuklanırken, A.B. ve G.G. de adli kontrolle serbest bırakıldı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, husumetli 2 grup arasında çıkan, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Y.A. tutuklanırken, A.B. ve G.G. de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Manavgat'ta aralarında husumet bulunan 2 grup, önceki gece saat 23.00 sıralarında, Sorgun Parkı'nda karşılaştı. Çıkan kavgada Y.A., ruhsatsız tabancasıyla O.A.'yı sağ, B.O.'yu sol bacağından yaralayıp, otomobille kaçtı. O.A. ve B.O., arkadaşları tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Y.A., A.B. ve G.G. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.A., tabancayla ateş ettiğini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Y.A. 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.B. ve G.G. de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika haber: ANTALYA'DA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGAYA 1 TUTUKLAMA

Son dakika haber: ANTALYA'DA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGAYA 1 TUTUKLAMA

Son dakika haber: ANTALYA'DA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGAYA 1 TUTUKLAMA

4 çocuk babası ilçe müftüsü koronavirüsten hayatını kaybetti

4 çocuk babası ilçe müftüsü koronavirüsten hayatını kaybetti

 Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Son dakika... Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title