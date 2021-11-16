Antalya'da 1.5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatı kaybetti

Cenaze işlemlerin ardından morgdan aileye teslim edildi

ANTALYA - Antalya'nın Kemer İlçesi'nde 3'üncü kattan düşen 1.5 yaşındaki çocuk, hastanede süren 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Cenaze morgdaki işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.

Olay, Kemer İlçesi'nden 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesinin dalgınlığından faydalanan Deniz B. (1.5), balkona çıktı. Burada bir süre oynayan küçük çocuk, balkonda dengesini kaybederek bir anda 3'üncü kattan aşağı düştü. Küçük bedenini yerde hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, dün hayatını kaybetti.

Cenaze kesin ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze işlemlerinin ardından bugün aileye teslim edildi. Öğle namazına müteakip Kemer İlçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.