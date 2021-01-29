Son dakika haberleri | Antalya Cumhuriyet Başsavcısı İnal adliyedeki basın odasını ziyaret etti Açıklaması
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Son dakika haberleri | Antalya Cumhuriyet Başsavcısı İnal adliyedeki basın odasını ziyaret etti Açıklaması

29.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:58
Son dakika haberleri | Antalya Cumhuriyet Başsavcısı İnal adliyedeki basın odasını ziyaret etti Açıklaması

Son dakika haberler: Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, aldıkları önlemler sayesinde Antalya Adliyesi'nde çok az sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandığını bildirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, aldıkları önlemler sayesinde Antalya Adliyesi'nde çok az sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandığını bildirdi.

Başsavcı İnal, Adliye binasında gazetecilere tahsis edilen basın bürosunu ziyaret etti.

Burada gazetecilerle sohbet eden Başsavcı İnal, Antalya Adliyesine makul sürede yargılama yapılan bir işlerlik kazandırdıklarını belirterek, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davalarının sayısı ve sonuca bağlanma süresi açısından Türkiye'nin sayılı adliyeleri arasında yer alıyoruz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye de değinen İnal, "Binlerce personelin çalıştığı adliyede bugüne kadar çok az sayıda vakaya rastlandı, aldığımız tedbirler virüsün bulaş hızını durdurdu. Bundan sonra da tedbirlere riayet edilmesi için azami ölçüde dikkat edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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