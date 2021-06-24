Son dakika haberleri... ANTALYA ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Son dakika gündem haberi... ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam etti. Polis ekipleri bu çalışmalar kapsamında Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde şüphe üzerine yaya olarak ilerleyen K.Y. (32) ve E.Ö.'yü (20) durdurdu. Ekipler şüpheliler üzerinde yaptıkları aramada 0,50 gram metamfetamin, 2 Lyrica hap, ve 1,2 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinde uyuşturucu maddeyi T.G. (33) ve O.D. (39) isimli şüphelilerden aldıkları tespit edilirken, olayla ilgili şüpheliler kendilerine ait iş yerlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli T.G. ve O.D.'nin iş yerlerinde yapılan aramada 0,45 gram metamfetamin ve 7,82 bonzai ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, K.Y. ve E.Ö. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli T.G. ve O.D. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı