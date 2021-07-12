Son dakika haberleri | ANNESİNİN ELİNİ BIRAKAN KÜÇÜK KIZA ARAÇ ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | ANNESİNİN ELİNİ BIRAKAN KÜÇÜK KIZA ARAÇ ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, annesinin elini bırakarak bir anda yola çıkan 5 yaşındaki kız çocuğuna hafif ticari araç çarptı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, annesinin elini bırakarak bir anda yola çıkan 5 yaşındaki kız çocuğuna hafif ticari araç çarptı. Metrelerce savrulan ve ağır yaralanan çocuk, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, Tatvan ilçesinin Cumhuriyet Caddesi üzerinde dün saat 17.00 saatlerinde meydana geldi. Olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, kız çocuğu A.K., annesinin elini bırakarak bir anda yola fırladı. Yoldan geçen Y.K. yönetimindeki 34 KT 5505 plakalı hafif ticari araç, çocuğa çarptı. Metrelerce savrularak ağır yaralanan çocuk, ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | ANNESİNİN ELİNİ BIRAKAN KÜÇÜK KIZA ARAÇ ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Taziye ziyaretine giden HDP'li eski vekilin aracı kaza yaptı! 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Taziye ziyaretine giden HDP'li eski vekilin aracı kaza yaptı! 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Otomobiliyle takla atan alkollü sürücü, 'keşke ölseydim' diyerek şarkı dinledi
Otomobiliyle takla atan alkollü sürücü, 'keşke ölseydim' diyerek şarkı dinledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Sezen Aksu Düm Tek Tek Demet Akalın Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | ANNESİNİN ELİNİ BIRAKAN KÜÇÜK KIZA ARAÇ ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 15:42:54. #1.15#

title