Son dakika haberleri | ANNESİNİ ÖLDÜRÜP, KARDEŞİNİ YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (DHA) - BURSA'da annesi Azime Akman'ı (48) boğazını keserek öldürüp, üvey kız kardeşi M. A.'yı (13) yaralayan Muhammet Ergül (25) tutuklandı. Emniyetteki ifadesini mahkemede de tekrarlayan Ergül "İçimdeki şeytan 'Öldür' dedi. Öldürdüm" dedi.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Nilüfer ilçesi, Görükle Dumlupınar Mahallesi, Emek Sokak'taki apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammet Ergül, aynı evde yaşadığı, ikinci evliliğini yapan annesi Azime Akman ve üvey kız kardeşi M.A.'nın yanına geldi. Ergül, iddiaya göre, uyuşturucunun etkisiyle mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar verdi. Bu sırada engel olmak isteyen annesini boğazını keserek öldüren Ergül, kaçmaya çalışan üvey kardeşini ise yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLERE DE BIÇAK FIRLATTI

Ergül, açık olan kapıdan içeri giren polisi görünce elindeki bıçağı ekiplere doğru fırlattı. Polislerin kenara çekilmesiyle bıçak, duvara çarpıp, yere düştü. Yakalanacağını anlayınca pencereden atlamak isteyen Ergül, ekiplerce yakalandı. Ergül'ün annesini boyun ve göğsünden 7 bıçak darbesiyle öldürdüğü, kız kardeşi M.A.'yı ise 10 yerinden bıçakladığı tespit edildi. Azime Akman'ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ağır yaralı M.A. ise ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

'ANNEM MÜDAHALE ETTİ'

Vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları olan Ergül, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından polis merkezine götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ergül, emniyetteki ifadesinde "Şeytanlar bana 'Kendini öldür' dedi. Annem, müdahale etti. Daha sonra 'Anneni de öldür' dedi, öldürdüm. Şeytanlar 'Kardeşini de' öldür dedi. Ben de kardeşimi bıçakladım" diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergül, dün gece çıkarıldığı nöbetçi mahkemede de polise verdiği ifadesini tekrarladı. Uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Ergül, 'adam öldürmek' ile 'adam öldürmeye tam teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden M.A.'nın sağlık durumunun ise iyiye gittiği belirtildi.