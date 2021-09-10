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Son dakika haberleri: Annesini öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

AA / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Annesini öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

Son dakika haberler: Sultangazi'de annesi Hediye Bayır'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Cem Bayır, "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sultangazi'de annesi Hediye Bayır'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Cem Bayır, "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Cem Bayır (34) ile avukatı katıldı.

Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, sanığın ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığına, akıl zayıflığına rastlanmadığı, cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Davanın sona ereceği hatırlatılarak son savunması sorulan sanık Bayır, "Kararınız insafınıza kalmıştır." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını indirim nedeni kabul eden heyet, cezayı müebbet hapse indirdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Cem Bayır'ın, annesi Hediye Bayır ile Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde ikamet ettiği belirtilmişti.

Sanığın, annesi Hediye Bayır'ı 28 Ağustos 2020'de bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri
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