Son dakika haberleri | Annesini darbederek yaralayan oğul gözaltına alındı

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Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da, evinde oğlu tarafından darbedilerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana'da, evinde oğlu tarafından darbedilerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katında kiracı olarak yaşayan Gülbani A'nın (71) yüksek sesle yardım istemesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Adrese giden ekipler, kadının, oğlu Mansur A. (36) tarafından darbedildiğini belirledi.

Zanlı Mansur A'yı gözaltına alan ekipler, yaralı kadın için 112 Acil Servis ekiplerini bölgeye çağırdı.

Sağlık ekipleri, başından yaralanan kadını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.

Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, zanlının uyuşturucu bağımlısı olduğu ve daha önce de annesini darbettiği gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun