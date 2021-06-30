Son dakika haberleri: Annesi ve ağabeyini öldüren sanığa istenen ceza belli oldu
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Son dakika haberleri: Annesi ve ağabeyini öldüren sanığa istenen ceza belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Annesi ve ağabeyini öldüren sanığa istenen ceza belli oldu Eyüpsultan'da annesini ve ağabeyini boğan sanığa hapis istemi Eyüpsultan'da, annesi ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürdüğü iddia edilen sanık Uğur Biroğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Annesi ve ağabeyini öldüren sanığa istenen ceza belli oldu

Eyüpsultan'da annesini ve ağabeyini boğan sanığa hapis istemi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da, annesi ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürdüğü iddia edilen sanık Uğur Biroğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede sanığın, 'canavarca hisle alt ve üst soya karşı kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Olay, 26 Ocak günü saat 06.30 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddialara göre, Uğur Biroğlu, kardeşi ile annesi uyuduğu sırada odalarına gitti. Biroğlu daha sonrasında konfeksiyonda çalışan ağabeyi Mesut Biroğlu'yu ardından ise annesi Şükran Biroğlu'yu koli bandıyla boğarak öldürdü. Annesini ve ağabeyini öldüren Biroğlu, bir süre sonra kendisini polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Uğur Biroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, sanık Biroğlu'nun 'canavarca hisle alt veya üst soya karşı kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Biroğlu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Son dakika haberleri: Annesi ve ağabeyini öldüren sanığa istenen ceza belli oldu
Son dakika haberleri: Annesi ve ağabeyini öldüren sanığa istenen ceza belli oldu
Son dakika haberleri: Annesi ve ağabeyini öldüren sanığa istenen ceza belli oldu
Son dakika haberleri: Annesi ve ağabeyini öldüren sanığa istenen ceza belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Demir

Son Dakika | Annesi ve ağabeyini öldüren sanığa istenen ceza belli oldu
Son Dakika | Annesi ve ağabeyini öldüren sanığa istenen ceza belli oldu
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