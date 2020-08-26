Son dakika haberleri... Annesi bıçaklanan çocuk, polislere 'Siz siz olun, kadınları koruyun' diyerek ağladı
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Son dakika haberleri... Annesi bıçaklanan çocuk, polislere 'Siz siz olun, kadınları koruyun' diyerek ağladı

Son dakika haberine göre ÇORUM'da dini nikahlı eşi R.A. (51) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan 3 çocuk annesi Gülten K., (37), ağır yaralandı.

Son dakika haberleri... Annesi bıçaklanan çocuk, polislere 'Siz siz olun, kadınları koruyun' diyerek ağladı
26.08.2020 12:18 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:21

ÇORUM'da dini nikahlı eşi R.A. (51) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan 3 çocuk annesi Gülten K., (37), ağır yaralandı. Annesinin bıçaklandığını duyan 9 yaşındaki D.A., polislere "Siz siz olun kadınları koruyun, anne olan kadınları koruyun ne olur. Bir abla gelsin ona annem gibi sarılayım" diye gözyaşı döktü.

Olay, akşam saatlerinde Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Gülten K., bir süredir ayrı yaşadığı R.A. ile görüşmek için çalıştığı pide fırınına geldi. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.A, Gülten K.'yi göğüs, kol ve kasık bölgesinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gülten K., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda çok sayıda bıçak izi bulunduğu öğrenilen Gülten K., hemen ameliyata alındı.

'BİR ABLA GELSİN, ANNEM GİBİ SARILAYIM'Öte yandan annesinin bıçaklandığını öğrenen D.A., polislerin yanına giderek "Ne olur en azından annemin ayakkabılarını bana verin. Siz siz olun kadınları koruyun, anne olan kadınları koruyun ne olur. Bir abla gelsin ona annem gibi sarılayım" diye gözyaşı döktü.Daha sonra olayın gerçekleştiği iş yerinin önündeki polislerin yanına giden D.A buradaki polislerden annesinin içerideki ayakkabısı kendisine vermelerini istedi. "Polis abi, annemim ayakkabısı içeride onu bana verin" diyen çocuğu olay yerindeki polisler, "Tamam onu sana vereceğiz. Ama biraz bekle" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Astım bronşit hastası olduğu öğrenilen çocuk bir süre sonra olay yerine çağrılan ambulansla hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.


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Kaynak: DHA

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