Son dakika haber! EDİRNE ANNELERİ KAZADA ÖLEN YAVRU KEDİLERİ, BİBERONLA BESLİYOR

Son dakika haberi... EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, anneleri trafik kazasında ölen 4 kedi yavrusuna anne şefkatiyle yaklaşarak, biberonla besliyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, anneleri trafik kazasında ölen 4 kedi yavrusuna anne şefkatiyle yaklaşarak, biberonla besliyor.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, anneleri trafik kazası ölen ve henüz 1 haftalık olan 4 kedi yavrusunu evine getirerek, bakımını üstlendi. Yavruları biberonla besleyen Cebeci, kedilere anne şefkatiyle bakıyor.

'BİR CANI YAŞATMAK KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOK'

Sevinç Cebeci, yavru kedilere süt anne ya da geçici yuva aradığını belirterek, "Şu an biberonla besliyorum. Anne sütü emerlerse çok daha iyi olur. Bu yavrularımızın annesi kaza geçirmiş ve ölmüş. Bu yavrular yolda kalmış. Eğer vatandaşlar bulup bize getirmeseydi şu anda yaşamayacaklardı. Derneğimizin bir barınağı var. Ancak bu küçük canlara orada bakamayız. Bu konuda vatandaşlarımız da duyarlı olmalı. Bizlerden destek isteyebilirler. Ancak kendileri de bu canlara sahip çıkabilirler. Bir canı yaşatmak kadar güzel bir şey yok" dedi.

'MAMA DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Ülke genelindeki 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde sokak hayvanlarının beslenmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler kadar vatandaşlara da görev düştüğünü ifade eden Cebeci, "Bu kısıtlama sürecinde sokak hayvanlarına mama bırakılabilmesi için dernek olarak belirli kişilere izin alabildik. Herkes kendi sokağındaki kedi ile köpeğe mama ve suyunu verirse bizimde üzerimizden büyük bir yük kalkar. Mama desteğine de çok ihtiyacımız var. Malum tam kapanma söz konusu. Eskisi gibi fırınlardan bayat ekmekte bulamıyoruz. Sosyal medya hesaplarındaki linkler üzerinden bize mama gönderebilirsiniz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı