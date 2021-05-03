Son dakika haber! EDİRNE ANNELERİ KAZADA ÖLEN YAVRU KEDİLERİ, BİBERONLA BESLİYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! EDİRNE ANNELERİ KAZADA ÖLEN YAVRU KEDİLERİ, BİBERONLA BESLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, anneleri trafik kazasında ölen 4 kedi yavrusuna anne şefkatiyle yaklaşarak, biberonla besliyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, anneleri trafik kazasında ölen 4 kedi yavrusuna anne şefkatiyle yaklaşarak, biberonla besliyor.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, anneleri trafik kazası ölen ve henüz 1 haftalık olan 4 kedi yavrusunu evine getirerek, bakımını üstlendi. Yavruları biberonla besleyen Cebeci, kedilere anne şefkatiyle bakıyor.

'BİR CANI YAŞATMAK KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOK'

Sevinç Cebeci, yavru kedilere süt anne ya da geçici yuva aradığını belirterek, "Şu an biberonla besliyorum. Anne sütü emerlerse çok daha iyi olur. Bu yavrularımızın annesi kaza geçirmiş ve ölmüş. Bu yavrular yolda kalmış. Eğer vatandaşlar bulup bize getirmeseydi şu anda yaşamayacaklardı. Derneğimizin bir barınağı var. Ancak bu küçük canlara orada bakamayız. Bu konuda vatandaşlarımız da duyarlı olmalı. Bizlerden destek isteyebilirler. Ancak kendileri de bu canlara sahip çıkabilirler. Bir canı yaşatmak kadar güzel bir şey yok" dedi.

'MAMA DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Ülke genelindeki 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde sokak hayvanlarının beslenmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler kadar vatandaşlara da görev düştüğünü ifade eden Cebeci, "Bu kısıtlama sürecinde sokak hayvanlarına mama bırakılabilmesi için dernek olarak belirli kişilere izin alabildik. Herkes kendi sokağındaki kedi ile köpeğe mama ve suyunu verirse bizimde üzerimizden büyük bir yük kalkar. Mama desteğine de çok ihtiyacımız var. Malum tam kapanma söz konusu. Eskisi gibi fırınlardan bayat ekmekte bulamıyoruz. Sosyal medya hesaplarındaki linkler üzerinden bize mama gönderebilirsiniz" diye konuştu.

Son dakika haber! EDİRNE ANNELERİ KAZADA ÖLEN YAVRU KEDİLERİ, BİBERONLA BESLİYOR
Son dakika haber! EDİRNE ANNELERİ KAZADA ÖLEN YAVRU KEDİLERİ, BİBERONLA BESLİYOR
Son dakika haber! EDİRNE ANNELERİ KAZADA ÖLEN YAVRU KEDİLERİ, BİBERONLA BESLİYOR
Son dakika haber! EDİRNE ANNELERİ KAZADA ÖLEN YAVRU KEDİLERİ, BİBERONLA BESLİYOR
Son dakika haber! EDİRNE ANNELERİ KAZADA ÖLEN YAVRU KEDİLERİ, BİBERONLA BESLİYOR
Son dakika haber! EDİRNE ANNELERİ KAZADA ÖLEN YAVRU KEDİLERİ, BİBERONLA BESLİYOR
Son dakika haber! EDİRNE ANNELERİ KAZADA ÖLEN YAVRU KEDİLERİ, BİBERONLA BESLİYOR
Son dakika haber! EDİRNE ANNELERİ KAZADA ÖLEN YAVRU KEDİLERİ, BİBERONLA BESLİYOR
Son dakika haber! EDİRNE ANNELERİ KAZADA ÖLEN YAVRU KEDİLERİ, BİBERONLA BESLİYOR
Son dakika haber! EDİRNE ANNELERİ KAZADA ÖLEN YAVRU KEDİLERİ, BİBERONLA BESLİYOR
Son dakika haber! EDİRNE ANNELERİ KAZADA ÖLEN YAVRU KEDİLERİ, BİBERONLA BESLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! EDİRNE ANNELERİ KAZADA ÖLEN YAVRU KEDİLERİ, BİBERONLA BESLİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 10:48:45. #1.14#

title