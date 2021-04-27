Son dakika haberleri: Anneanne ve torununun ölümüne neden olan kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri: Anneanne ve torununun ölümüne neden olan kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Anneanne ve torununun ölümüne neden olan kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Konya'da motosikletin çarpması sonucu anneanne ile torununun öldüğü kazada, sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da motosikletin çarpması sonucu anneanne ile torununun öldüğü kazada, sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet U. idaresindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Peruzet Koçak (57) ile torunu 6 yaşındaki Ayşe Miray Doğru'ya çarptı. Kazada anneanne ile torunu hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü yaralı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan sürücü Mehmet U. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alındı. Sürücü işlemlerinin ardından "Taksirlerle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebi le Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sürücü Mehmet U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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