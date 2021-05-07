Son dakika haberleri: Anne ve babasını öldüren sanığa, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ISPARTA'da geçen yıl, tartıştığı babası Nizamettin Altın (79) ile kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher Altın'ı (71) bıçaklayarak öldüren Ramazan Oğuzhan Altın (45) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

ISPARTA'da geçen yıl, tartıştığı babası Nizamettin Altın (79) ile kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher Altın'ı (71) bıçaklayarak öldüren Ramazan Oğuzhan Altın (45) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Olay, geçen yıl 22 Mayıs günü Yayla Mahallesi 130'uncu Cadde'deki 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. İftar öncesi, eşinden ayrı yaşayan işsiz Ramazan Oğuzhan Altın ile emekli astsubay olan babası Nizamettin Altın arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Ramazan Oğuzhan Altın, babası Nizamettin Altın'ı, ardından da kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher Altın'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Altın evden çıkıp, polis merkezine giderek teslim oldu. Eve gelen polis, çiftin cansız bedenini buldu. Ramazan Oğuzhan Altın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ramazan Oğuzhan Altın hakkında 'üstsoya karşı kasten adam öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen sanık Ramazan Oğuzhan Altın'ın ifadelerine yer verildi.'NEDEN GEÇ KALDIN' KAVGASIAltın'ın eşinden boşandıktan sonra anne ve babası ile yaşamaya başladığı, olay günü ekmek almak için evden çıktığı, geri döndüğünde ise babası Nizamettin Altın'ın kendisine 'Neden geç kaldın, telefonun yok, avukatı arayayım götürsünler bu teröristi' diyerek bağırdığı iddianamedeki ifadesinde yer aldı.3-4 SAAT EVDE KALMIŞ

Altın, bu sırada kendini kaybettiğini, mutfakta siyah saplı bıçağı aldığını ve sonrasını hatırlamadığını söyledi. Babasını kaç kere bıçakladığını hatırlamadığını ifade eden Altın, annesi Seher Altın'ın da olaya dahil olduğunu, annesini de nasıl ve kaç kez bıçakladığını hatırlamadığını söyledi. 3-4 saat şoka girdiğini ve orada kaldığını, sonrasında bodrumda bulunan eşyalarını aldığını, üzerindeki kanlı elbiseleri çıkarıp poşete koyduğunu aktaran Altın, amacının polise teslim olmaya giderken bıçakla elbiselerini de götürmek olduğunu kaydetti. İddianamede, Ramazan Oğuzhan Altın'ın cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiği de belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ