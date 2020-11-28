Son dakika haber | Anne eli...Yaralı anne kendi acısını unuttu çocuğunu böyle teselli etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Anne eli...Yaralı anne kendi acısını unuttu çocuğunu böyle teselli etti

28.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:23

Son dakika haberine göre Anne eli...Yaralı anne kendi acısını unuttu çocuğunu böyle teselli etti Bursa Ankara yolunda can pazarı: 5 yaralı Bursa-Ankara karayolunda iki otomobilin karıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Anne eli...Yaralı anne kendi acısını unuttu çocuğunu böyle teselli etti

Bursa Ankara yolunda can pazarı: 5 yaralı

BURSA - Bursa-Ankara karayolunda iki otomobilin karıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne kendi acısını unutup yaralanan çocuğunun bir an olsun elini bırakmayarak ona destek olması yürekleri burktu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı

Kaza İnegöl ilçesi Şehitler Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne seyir halinde olan Mustafa A yönetimindeki 06 AT 3712 plakalı otomobil iddiaya göre bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince, sağ şeritten sol şeride kaydı. Bu sırada sol şeritten gelen Elçin D. idaresindeki 16 AHU 066 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 16 AHU plakalı otomobil orta refüjdeki kaldırıma çarptı ardından takla atıp metrelerce sürüklenip ancak durabildi.

Can pazarın yaşandığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Her iki araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Bölge trafik ekipleri kaza yerinden tedbir alarak başka kazaların yaşanmaması için trafiği durdurdu.

Yaralanan Şamil M. Metanet M. (34), Osman M. (5), Onur M. ve Lamiya M. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. Bu sırada anne Metanet M. kendi acısı unutarak 5 yaşındaki çocuğu Osman M.'nin derdine düştü. Anne ufak çocuğunun elini tutarak teselli etmeye çalıştı. 5 yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgi soruşturma ise sürdürülüyor.

Son dakika haber | Anne eli...Yaralı anne kendi acısını unuttu çocuğunu böyle teselli etti
Son dakika haber | Anne eli...Yaralı anne kendi acısını unuttu çocuğunu böyle teselli etti
Son dakika haber | Anne eli...Yaralı anne kendi acısını unuttu çocuğunu böyle teselli etti
Son dakika haber | Anne eli...Yaralı anne kendi acısını unuttu çocuğunu böyle teselli etti
Son dakika haber | Anne eli...Yaralı anne kendi acısını unuttu çocuğunu böyle teselli etti
Son dakika haber | Anne eli...Yaralı anne kendi acısını unuttu çocuğunu böyle teselli etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

İlgili Haberler

HDP önündeki aileler kendi çocuklarının derdini unuttu, teröristlerce 9 yaşında kaçırılan çocuğun derdine düştü
HDP önündeki aileler kendi çocuklarının derdini unuttu, teröristlerce 9 yaşında kaçırılan çocuğun derdine düştü
Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım
Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım
'Diyarbakır anneleri' çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı
'Diyarbakır anneleri' çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Garo Paylan Murat Kurum Cevdet Yılmaz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Anne eli...Yaralı anne kendi acısını unuttu çocuğunu böyle teselli etti - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 12:23:48. #1.14#
title