Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesine kurşun yağdırdı
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Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesine kurşun yağdırdı

21.01.2021 19:58 | Son Güncelleme: 21.01.2021 20:04
Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesine kurşun yağdırdı

Son dakika habere göre DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Mahmut B. (19) annesi ve babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesi Hatice Bodur'u (73) tabancayla 14 el ateş ederek öldürdükten sonra teslim oldu.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Mahmut B. (19) annesi ve babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesi Hatice Bodur'u (73) tabancayla 14 el ateş ederek öldürdükten sonra teslim oldu.

Olay,  bugün saat 17.30 sıralarında Sümer Mahallesi 2242 sokakta meydana geldi. Honaz ilçesinde yaşayan Hatice Bodur (73) iki gün önce oğlu Mevlüt ve torunu Mahmut B.'nin (19) yaşadığı eve geldi. Tekstil işçisi Mahmut B., 8 yıl önce annesi ve babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesi Hatice Bodur ile bu akşam saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından cinnet getiren Mahmut B., evdeki tabancayla babaannesinin üzerine rastgele ateş açtı. 

Hatice Bodur, vücuduna isabet eden 14 kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis merkezine giden Mahmut B., babaannesini öldürdüğünü itiraf etti. Polis ekipleri girdikleri evde yaşlı kadının cesediyle karşılaşırken, zanlı ise gözaltına alındı. Savcının incelemesinin ardından Hatice Bodur'un cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Mahmut B.'nin emniyetteki ifadesinde anne ve babasının geçmişte boşanmasının sebebinin babaannesi olduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesine kurşun yağdırdı
Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesine kurşun yağdırdı
Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesine kurşun yağdırdı
Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesine kurşun yağdırdı
Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesine kurşun yağdırdı
Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesine kurşun yağdırdı
Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesine kurşun yağdırdı
Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesine kurşun yağdırdı
Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesine kurşun yağdırdı
Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesine kurşun yağdırdı
Son dakika haberleri: Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesine kurşun yağdırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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