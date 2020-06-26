Son dakika haberleri: Ankesörlü telefon soruşturmasında 25 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi Son dakika 3. sayfa haberi... Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik geçtiğimiz günlerde ankesörlü telefon soruşturmasında gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik geçtiğimiz günlerde ankesörlü telefon soruşturmasında gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bazı sabit telefonlardan ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişi bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA