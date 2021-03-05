Son dakika haberleri | Ankara'ya şehit ateşi düştü (2)
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Son dakika haberleri | Ankara'ya şehit ateşi düştü (2)

05.03.2021 02:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 02:17
Son dakika haberleri | Ankara'ya şehit ateşi düştü (2)

Bir son dakika haberine göre ANKARA'DA 2'NCİ ŞEHİT EVİBitlis'in Tatvan ilçesinde, askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın baba evine şehit haberi ulaştı.

ANKARA'DA 2'NCİ ŞEHİT EVİ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın baba evine şehit haberi ulaştı. Şehit Yüzbaşı Uysal'ın ailesi, acı haberi sağlık ekibi eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden aldı. Beyhan ve Yaşar Uysal çiftinin tek oğlu olan Şehit Yüzbaşı'nın bir kız kareşi olduğu belirtildi. Şehidin ayrıca, evli ve 2 çocuk babası olduğu kaydedildi.

Caner ÜNVER- Ferhat EKİNCİ/ANKARA, 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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