Son dakika haberleri! Ankara Valisi Şahin'den Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması
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Son dakika haberleri! Ankara Valisi Şahin'den Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Ankara Valisi Vasip Şahin, çevre sorunlarıyla mücadele etmek, gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakabilmek için çevre koruma duyarlılığının artırılması, küresel çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması yolunda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Son dakika haberleri! Ankara Valisi Şahin'den Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması
05.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:49

Ankara Valisi Vasip Şahin, çevre sorunlarıyla mücadele etmek, gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakabilmek için çevre koruma duyarlılığının artırılması, küresel çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması yolunda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Şahin, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünyanın, canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu toprağıyla, suyuyla, havasıyla son derece dengeli bir ekosistem olduğunu belirterek, bu sistemin dengesini korumanın, eskiye oranla artık daha önemli hale geldiğini vurguladı.

Dünyadaki iklim değişiklikleri, çevre kirliliği ile ilgili sorunların, ciddi ve acil tedbirler alınmasını zorunlu kıldığını ifade eden Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Sanayileşme, teknolojideki gelişmeler, dünya nüfusunun artması gibi etmenlerle insan, doğaya daha çok müdahale etmeye başlamış, aşırı tüketimin de bunlara eklenmesi, dünyayı büyük çevre sorunlarıyla karşı karşıya bırakmıştır. Çevre sorunlarıyla mücadele etmek, gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakabilmek için çevre koruma duyarlılığını artırmalı, küresel çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması yolunda gereken hassasiyeti göstermeliyiz."

Dünya Çevre Günü'nün toplumsal farkındalığı geliştirmesi temennisinde bulunan Şahin, "Temiz bir çevrede mutlu ve sağlıklı bir gelecek diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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