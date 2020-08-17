Son dakika haberleri: Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın 1 saat içerisinde büyümeden söndürüldü.
Son dakika haberleri... Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın 1 saat içerisinde büyümeden söndürüldü.
17.08.2020 01:32 | Son Güncelleme: 17.08.2020 02:39
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın 1 saat içerisinde büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANKARA
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Kaynak: İHA