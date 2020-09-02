Son dakika haberleri | Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki yangını söndürme çalışması devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki yangını söndürme çalışması devam ediyor

Gelen son dakika haberine göre Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

02.09.2020 01:09 | Son Güncelleme: 02.09.2020 01:14

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bölgede bulunan Nallıgölcük ve Beyalan mahalleleri boşaltılırken, Belenören ve Sarıkaya mahallelerinin de boşaltılması için çalışmalar başlatıldı.

"Ciğerimiz yanıyor, çabuk sönmesini temenni ediyoruz"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Beyalan Mahallesi Muhtarı Necmeddin Günay, 2 gün önce çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangına anında müdahale etmek için bölgeye ekip sevk ettiğini belirten Günay, yetkililerin kendisini arayıp durum hakkında bilgi aldığını ifade etti.

Yangını söndürmek için adeta seferberlik ilan edildiğine dikkati çeken Günay, şunları kaydetti:

"Herkesten Allah razı olsun. Orman Genel Müdürlüğü yangını söndürmek için çok uğraştı. Gündüz en az 5 helikopter ve 2 uçak söndürme çalışmalarına katıldı. Köylünün ve ekiplerin gücüyle söndürme çalışması sürüyor. Şu anda elektrik yok. Yangın devam ediyor. Ciğerimiz yanıyor, çabuk sönmesini temenni ediyoruz. Ankara Vlisi geldi yerinde incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli beni iki defa aradı bilgi aldı. Biz de burda olan durum hakkında bilgi verdik. Oraya ilettik. Herkese teşekkür ederim."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki yangını söndürme çalışması devam ediyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Pınar Tartan Metin Özülkü Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Erol Bulut Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Eylül Düğün Adana Karar
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki yangını söndürme çalışması devam ediyor - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 01:15:01. #1.15#
title