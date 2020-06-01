Son dakika haberleri: Ankara'nın Güdül ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'nın Güdül ilçesine bağlı Akçakese Mahallesi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Ankara'nın Güdül ilçesine bağlı Akçakese Mahallesi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Güdül Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Akçakese Mahallesi'nde Kovid-19 vakaları görüldü.

Mahallede 14 gün boyunca karantinanın uygulanacağı belirtilen açıklamada, "Mücbir sebepler haricinde Akçakese Mahallesi'ne giriş ve çıkışların yasaklanmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir. Karantina süresi boyunca Akçakese Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA