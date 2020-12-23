Otomobiliyle çarptığı polis memurunu şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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Otomobiliyle çarptığı polis memurunu şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

23.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:20
Otomobiliyle çarptığı polis memurunu şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ankara'nın Akyurt ilçesinde araçla 3 kişiye çarptıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Mevlüt Metin'in ölümüne neden olan sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde araçla 3 kişiye çarptıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Mevlüt Metin'in ölümüne neden olan sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kalaycı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen sanık Kalaycı, ölümüne neden olduğu polis memuru ile yaralıları tanımadığını, bu kişilerle geçmişe dayanan husumetinin bulunmadığını söyledi.

Psikolojik sorunları olduğuna dair sağlık raporunun bulunduğunu belirten Kalaycı, hükümle birlikte tahliyesini talep etti.

Beyanların ardından Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Kalaycı, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet, "3 kişiyi de öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 30 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Olayın geçmişi

İddianameye göre sanık Kalaycı, 6 Mayıs 2019 sabahı Akyurt ilçesinin Balıkhisar Mahallesi'nde otomobille seyrederken Nesibe Çiçek'e, Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e, daha sonra Ali Yavuz'a çarparak kaçtı.

İhbar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Metin, Ankara-Çankırı Yolu Karyağdı mevkisinde Kalaycı'ya "dur" ihtarında bulundu.

Sanık Kalaycı, yavaşlamayıp yolun kenarına kaçan polisin üzerine aracı sürerek ölümüne neden oldu. Bu anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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