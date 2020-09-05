Son dakika haberleri: Ankara-Niğde Otoyolu'na sürücülerden tam not
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Son dakika haberleri: Ankara-Niğde Otoyolu'na sürücülerden tam not

Son dakika haberi... Ankara-Niğde Otoyolu'na sürücülerden tam not Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı ve Ankara-Niğde arası mesafeyi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşüren Ankara-Niğde Otoyolunu kullanan vatandaşlar, hizmetten memnun olduklarını belirtti.

05.09.2020 16:28 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:57

Ankara-Niğde Otoyolu'na sürücülerden tam not

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı ve Ankara-Niğde arası mesafeyi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşüren Ankara-Niğde Otoyolunu kullanan vatandaşlar, hizmetten memnun olduklarını belirtti.

Ankara - Niğde arası mesafeyi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya düşüren otoyol, Türkiye'nin en akıllı yolu olma özelliğine sahip. Ülke ekonomisine her yıl 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak olan otoyol ile her yıl yakıttan 127 milyon litre tasarruf edilmiş olacak.

Zaman ile yakıttan tasarruf ettiren otoyolu kullanan ve yolu çok beğendiğini belirten Halil Özçam, Türkiye genelinde yapılan yollar gibi gayet güzel bir yol olduğunu belirtti.

"Beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı"

Adana'ya yolculuk yapan Recep İnci ise, "Çok güzel bir otoyol. Beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. Yolun sesi diğer yollardan farklı, gayet güzel olmuş" ifadelerini kullandı.

"Mesafe baya kısalmış"

Gaziantep'e gittiğini söyleyen başka bir sürücü ise, "Yol şu anda gayet güzel görünüyor, daha yeni geçeceğiz. Ama görünüşe göre mesafe baya bir kısalmış" şeklinde konuştu.

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Son dakika haberleri: Ankara-Niğde Otoyolu'na sürücülerden tam not

Kaynak: İHA

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