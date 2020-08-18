Son dakika haberleri: ANKARA MSB Barış Pınarı bölgesinde 3 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMSB: Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz.
18.08.2020 09:13 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:25
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA