MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi
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MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi

15.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:51

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde komutanı 'Şeh Guyi' kod adlı İbrahim Babat'ı, Suriye'de gerçekleştirdiği nokta operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde komutanı 'Şeh Guyi' kod adlı İbrahim Babat'ı, Suriye'de gerçekleştirdiği nokta operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Edinilen bilgiye göre; gece operasyonu ile Suriye alanına sızan MİT ekibi, sözde Şehit Cemşit Tugayı Komutanı komutanı İbrahim Babat'ı aracıyla seyir halindeyken sağ olarak yakaladı ve sınır hattından ülkeye getirdi. Terörist Babat'ın verdiği bilgiler çerçevesinde MİT, Suriye Milli Ordusu unsurlarıyla birlikte Suriye'deki Barış Pınarı Harekat Alanı çerçevesinde yaptığı çalışmalarda; eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış olan örgüte ait çok sayıda el yapımı patlayıcı, mayın, elektrikli fünye ele geçirdi.Terörist Babat'ın sorgusu neticesinde, ayrıca örgütün, Suriye-Türkiye sınır hattında yer alan TSK'ya ait karakol ve üslerine yönelik eylem planları da deşifre edili. Terör örgütüne 2011'de Cizre'de katılan terörist Babat'ın Kuzey Irak Haftanin'de örgütün kırsal kadrosunda faaliyetlerine başladığı, bir süre Zap'ta görev yaptıktan sonra 2017'de Suriye alanına geçerek sözde komutan olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -


MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi
MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi
MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi
MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi
MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi
MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi
MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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