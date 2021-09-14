Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Haberler
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Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

AA / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre A?nkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 43 ilde, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

A?nkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 43 ilde, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucunda örgütün Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem imamları" oldukları tespit edilen 61'i eski kamu görevlisi 102 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

Sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla çok sayıda iletişim kurduğu tespit edilen, örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, örgütsel kodlamalar ile FETÖ'ye yüksek derecede bağlı oldukları anlaşılan, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce rütbeleri sökülen 8'i birinci sınıf, 1'i ikinci sınıf emniyet müdürü olmak üzere şüphelinin gözaltına alınması için operasyon yapıldı.

Ayrıca yakalanmamak amacıyla örgütün talimatı doğrultusunda "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde kaldıkları tespit edilen 16'sı ByLock kullanıcısı 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 143 şüphelinin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize ve Mali Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.

Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
AA / Tanju Özkaya - Son Dakika Haberleri
FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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