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Son dakika haberleri... Ankara merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Ankara merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haberleri: Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 12 kişiye yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zaman operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 12 kişiye yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zaman operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyette bulunan 12 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri operasyonla belirlenen şüphelilerden 7'sini yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahısların yakalanması yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

(Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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