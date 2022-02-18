Son dakika haberleri... Ankara merkezli 45 ilde 114 'mahrem imam'a gözaltı kararı (2) - Haberler
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Son dakika haberleri... Ankara merkezli 45 ilde 114 'mahrem imam'a gözaltı kararı (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Ankara merkezli 45 ilde 114 'mahrem imam'a gözaltı kararı (2)

Son dakika haberi... 38 GÖZALTIFETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması' içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 99 şüpheliden 38'i, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

38 GÖZALTI

FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması' içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 99 şüpheliden 38'i, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Gözaltı, Mahrem, Güncel, Haberler

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