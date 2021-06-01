Son dakika haberleri | Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Başkent'te birbirleriyle kontörlü ve ankesörlü telefonlarla irtibat kurup örgüt faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen FETÖ/PDY mensubu 6 kişiden 5'i Ankara merkezli 4 ilde düzenlen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Başkent'te birbirleriyle kontörlü ve ankesörlü telefonlarla irtibat kurup örgüt faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen FETÖ/PDY mensubu 6 kişiden 5'i Ankara merkezli 4 ilde düzenlen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne mensup olup TSK Hava Kuvvetleri Komutanlığına sızmış örgüt üyelerinin, deşifre olmamak için gizli haberleşme ve kodlama sistemine bağlı kalarak kontörlü telefonlar ve ankesörlü telefonlarla haberleşerek örgüt faaliyetlerine devam ettiklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İzmir, Balıkesir ve Kütahya illerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla tespit edilen 6 kişiden 5'ini yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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