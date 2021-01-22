Son dakika haberleri... Ankara merkezli 3 ilde başlatılan DEAŞ operasyonunda 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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Son dakika haberleri... Ankara merkezli 3 ilde başlatılan DEAŞ operasyonunda 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

22.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:57
Son dakika haberleri... Ankara merkezli 3 ilde başlatılan DEAŞ operasyonunda 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Suriye ve Irak'taki çatışmalarda ölen DEAŞ'lıların yakınlarına "kefele" adı altında para dağıtan örgüt mensuplarının deşifresine yönelik fiziki ve teknik takip yürütüldü.

İhbar ve gizli tanık ifadesi doğrultusunda, bir yabancı uyruklunun örgüt mensuplarınca öldürülmesi olayına da karıştıkları tespit edilen tamamı yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanmalarına yönelik işlemleri sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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