Ankara merkezli 3 ilde 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
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Ankara merkezli 3 ilde 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 3 ilde 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 3 ilde 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 3 ilde 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.

HST raporlarına göre ByLock kullandığı tespit edilen 5'i aktif görevde öğretmen olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında HTS analiz raporlarına göre ByLock kullandıkları tespit edilen 5'i aktif görevde öğretmen olmak üzere 10 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde 25.06.2021 tarihi itibarıyla gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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